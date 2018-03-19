На 2018 год установлены минимальные розничные цены на водки и ликероводочные изделия

Подпунктом 3 пункта 3 статьи 3 Закона РК от 16 июля 1999 года № 429-І установлено, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции включает в себя в том числе установление минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия. В соответствии с чем, постановлением Правительства РК от 14 марта 2018 года № 122 установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2018 год в размере 1 900 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 27 марта 2018 года.