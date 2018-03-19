Утверждены Правила по фиксированию прибытия и таможенного транзита товаров и транспортных средств

Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 216 утверждены:

1) Правила фиксирования даты и времени уведомления о прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 154 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют порядок фиксирования уполномоченными должностными лицами органов государственных доходов, расположенных в местах прибытия, даты и времени уведомления о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС;

2) Правила изменения места доставки товаров без завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 225 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют порядок совершения таможенных операций, связанных с изменением места доставки товаров без завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита, если такое место доставки расположено в той же зоне деятельности таможенного органа назначения, где и первоначально установленное таможенным органом отправления место доставки товаров;

3) Правила регистрации подачи документов, представляемых для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 231 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют порядок регистрации подачи перевозчиком либо декларантом товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, документов таможенному органу назначения для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита;

4) Правила совершения таможенных операций, связанных с завершением действия таможенной процедуры таможенного транзита.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 11 статьи 231 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан и определяют случаи, когда действие таможенной процедуры таможенного транзита завершается помещением товаров на временное хранение, выпуском товаров, а также порядок совершения таможенных операций, связанных с завершением действия таможенной процедуры таможенного транзита, в таких случаях;

5) Правила таможенного сопровождения товаров и транспортных средств по территории Республики Казахстан.

Правила разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 429 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют порядок осуществления таможенного сопровождения транспортных средств перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем, или транспортных средств находящихся под таможенным контролем, уполномоченными должностными лицами органов государственных доходов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования с 26 марта 2018 года, после чего приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 249 «О некоторых вопросах таможенного транзита и временного хранения товаров и транспортных средств» признается утратившим силу.