Десятилетняя алматинка стала лучше всех в программе у Галкина
Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин сделал девочке потрясающий подарок.
Фото : 19 марта 2018, 08:55
Цирковая артистка из Алматы Карина Махпирова поразила своим мастерством зрителей телепередачи "Лучше всех", которую ведет Максим Галкин на "Первом канале", передает Sputnik Казахстан.
"Ездит на моноцикле, крутит хулахупы, жонглирует — и все одновременно! Уверена, что главное в жизни — это баланс", — так представил ведущий юную артистку из Казахстана.
В ходе программы выяснилось, что Карина не из цирковой династии, решение выступать со сложными номерами девочка приняла сама и упорно идет к поставленным целям.
Карина рассказала, что очень хочет новый моноцикл, и в конце выступления девочка получила заветный подарок из рук Максима Галкина.
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