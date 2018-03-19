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Десятилетняя алматинка стала лучше всех в программе у Галкина

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин сделал девочке потрясающий подарок.

Фото : 19 марта 2018, 08:55

Цирковая артистка из Алматы Карина Махпирова поразила своим мастерством зрителей телепередачи "Лучше всех", которую ведет Максим Галкин на "Первом канале", передает Sputnik Казахстан.

"Ездит на моноцикле, крутит хулахупы, жонглирует — и все одновременно! Уверена, что главное в жизни — это баланс", — так представил ведущий юную артистку из Казахстана.

В ходе программы выяснилось, что Карина не из цирковой династии, решение выступать со сложными номерами девочка приняла сама и упорно идет к поставленным целям.

Карина рассказала, что очень хочет новый моноцикл, и в конце выступления девочка получила заветный подарок из рук Максима Галкина.


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