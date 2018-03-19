Десятилетняя алматинка стала лучше всех в программе у Галкина

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин сделал девочке потрясающий подарок.

Цирковая артистка из Алматы Карина Махпирова поразила своим мастерством зрителей телепередачи "Лучше всех", которую ведет Максим Галкин на "Первом канале", передает Sputnik Казахстан.

"Ездит на моноцикле, крутит хулахупы, жонглирует — и все одновременно! Уверена, что главное в жизни — это баланс", — так представил ведущий юную артистку из Казахстана.

В ходе программы выяснилось, что Карина не из цирковой династии, решение выступать со сложными номерами девочка приняла сама и упорно идет к поставленным целям.

Карина рассказала, что очень хочет новый моноцикл, и в конце выступления девочка получила заветный подарок из рук Максима Галкина.

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