Samsung запускает программу Trade-In по обмену старых устройств

Компания Samsung предлагает казахстанцам специальные выгодные условия по программе Trade-In при покупке флагманских смартфонов с революционной камерой Galaxy S9 и S9+.

С помощью Trade-In приобретение новинок стало не только удобным, но и выгодным: покупатель сдает свой старый смартфон и взамен получает скидку на покупку Galaxy S9 | S9+

Для участия в программе Trade-In нужно посетить магазин официального партнера Samsung Electronics в период с 16 марта по 15 апреля.

Вся процедура займет минимум времени. Вы можете получить оценку стоимости своего смартфона и узнать размер скидки в течение 15 минут! Здесь же можно приобрести желанную новинку.

Чтобы узнать более подробные условия Trade-In, в том числе модели смартфонов, которые принимаются в рамках программы, и размер вашей скидки, посетите сайт компании. Размер скидки зависит от модели и технического состояния устройства.

Программа Trade-In от Samsung выгодна тем, что вы можете получить скидку на новенький смартфон Galaxy S9 или S9+ в размере до 330 тысяч тенге!

Программа Trade-In применяется в разных сферах торговли и успешно зарекомендовала себя – многие покупатели активно пользуются предоставленной возможностью, чтобы приобрести желанные новинки.

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