Путин прокомментировал "дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского города Солсбери.

Владимир Путин отверг обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия бы не позволила себе такого, тем более накануне выборов, отметил российский лидер во время общения с прессой в избирательном штабе, сообщает РИА Новости.

"Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо", — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что если бы в отношении экс-сотрудника ГРУ было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

При этом Путин выразил готовность к сотрудничеству в расследовании. Но для этого, подчеркнул российский лидер, должна быть заинтересованность и с другой стороны.

"Мы готовы к сотрудничеству. Мы сразу об этом сказали. Готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность с обратной стороны, мы пока этого не видим", — сказал Путин.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского города Солсбери. Они до сих пор находятся в коме, кроме них пострадал сотрудник полиции. По данным британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что наиболее вероятным источником происхождения вещества "Новичок" являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования этого химиката.

"Эти страны —Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — сказала она.

При этом, по словам Захаровой, исследования под кодовым названием "Новичок" никогда не проводились на территории СССР или Российской Федерации.

Британский премьер-министр Тереза Мэй на прошлой неделе обвинила Москву в причастности к инциденту и заявила о высылке 23 российских дипломата. Кроме того, Мэй объявила о прекращении двусторонних контактов на высоком уровне.



Россия в ответ объявила персонами нон грата 23 сотрудника британского посольства и отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявила о закрытии Британского совета. Москва называет обвинения Британии бездоказательной провокацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия запрашивала у Лондона материалы расследования, но не получила внятного ответа.

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