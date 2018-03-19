Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
Заседание посвящено теме цифровизации в сфере образования.
Фото : inform.kz19 марта 2018, 09:50
В Мажилисе начался правительственный час по теме «Цифровизация в сфере образования», сообщает Zakon.kz.
С докладом выступит министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.
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