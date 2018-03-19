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Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

Заседание посвящено теме цифровизации в сфере образования.

Фото : inform.kz19 марта 2018, 09:50

В Мажилисе начался правительственный час по теме «Цифровизация в сфере образования», сообщает Zakon.kz.

С докладом выступит министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.

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