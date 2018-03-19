В ряде регионов РК ожидаются осадки

По республике сохраняется неустойчивая погода.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки. Ожидается туман, гололед, усиление ветра, низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью местами ожидается гололед, метель, ночью и утром местами туман, ночью усиление ветра местами 15-20м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами туман. В Южно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской области ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области ожидаются местами усиление ветра 15-20 м/с , ночью и утром местами туман, гололед, низовая метель. В Актюбинской области ожидается местами туман, гололед, ночью местами низовая метель, ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем Павлодарской областях ветер 15-20, местами 23-28 м/с, местами – низовая метель, гололед, туман. В Карагандинской области местами – туман, гололед, местами усиление ветра 15-20, днем временами порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области ожидается местами гололед, ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматы днем 11°, облачно. В Астане 3°, преимущественно облачно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30

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