Женский волейбольный клуб «Алматы» победил столичную команду

В текущем сезоне эти две команды встречались четырежды, и счет противостояния был 2:2.

Первый игровой день заключительного тура первенства РК по волейболу среди команд Национальной лиги свел принципиальных соперниц из Алматы и Астаны, сообщает Zakon.kz.

В текущем сезоне эти две команды встречались четырежды, и счет противостояния до сегодняшнего дня был 2:2.

В отчетной игре столичные волейболистки взвинтили темп игры с самого начала и вынудили подопечных Анатолия Дьяченко быть все время в роли догоняющих. «Астана» выиграла первую и третью партии, «Алматы» - вторую и четвертую.

Упорный матч разрешился на тайбрейке, в котором более опытные спортсменки южной столицы переломили ход встречи в свою пользу 3:2

(22:25, 25:18, 22:25, 25:19, 15:12).