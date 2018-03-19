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В Китае сменились все четыре вице-премьера

Первым заместителем премьера Госсовета стал экс-глава партийного комитета Шанхая Хань Чжэн.

Фото : © AFP 2018 / Wang Zhao19 марта 2018, 09:44

Депутаты Всекитайского собрания народного представителей утвердили смену всех 4 вице-премьеров, сообщает Ren.tv.

Первым заместителем премьера Госсовета стал экс-глава партийного комитета Шанхая Хань Чжэн. Вице-премьерами утверждены главный экономический советник председателя Си Цзиньпина Лю Хэ, член политбюро ЦК КПК Сунь Чуньлань и экс-глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа.

Бывший командующий ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая Вэй Фэнхэ занял пост министра обороны. На должность министра финансов КНР назначили Лю Куня, ранее занимавшего пост главы ведомства, а главу МИД Китая Ван И переизбрали.


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