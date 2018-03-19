Более 11 тысяч водителей в Алматы имеют долг по налогу на авто

Общая сумма составила 865 млн тенге.

Управлением государственных доходов по Медеускому району Алматы проводится работа по взысканию задолженности налога на транспортные средства. На сегодняшний день только по Медеускому району 11 140 физических лиц имеют задолженность по налогу на транспортные средства более 1 МРП (2 405 тенге) на общую сумму 865 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

С 1 апреля материалы по физическим лицам, имеющим налоговую задолженность более 1 МРП, в целях взыскания будут переданы судебным исполнителям. Передача материалов судебным исполнителям напрямую стало возможным в связи с внесенными изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс с 1 января 2018 года, в соответствии с которыми с 2018 года налоговые органы выносят налоговые приказы о взыскании налоговой задолженности и направляют судебным исполнителям для принудительного исполнения.

"Судебные исполнители будут применять меры в отношении всех должников, в том числе ограничение выезда за пределы Республики Казахстан, временное приостановление действие водительского удостоверения, а также наложение ареста на имущество и банковские счета", - сообщили в УГД по Медеускому району.

Кроме того, должник после оплаты задолженности по налогам, обязан оплатить услуги судебных исполнителей в размере до 25 процентов от взысканной суммы. К примеру, если налоговая задолженность составляет 100 тысяч тенге, то услуги судебных исполнителей составляет 25 тысяч тенге. В итоге расходы должника составляет 125 тыс.тенге плюс пеня за каждый день просрочки в размере 1,25 – кратной официальной ставки рефинансирования.

"Во избежание неприятных ситуаций, а также дополнительных расходов по оплате услуг судебных исполнителей, призываем в срочном порядке погасить задолженность по налогу на транспортные средства до 1 апреля текущего года", - заключили в управлении.

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