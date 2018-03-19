Роналду помог "Реалу" обыграть "Жирону" в матче чемпионата Испании

В домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" одержал крупную победу над "Жироной". Матч завершился со счетом 6:3

В составе "Реала" четырежды отличился Криштиану Роналду, по голу забили Лукас Васкес и Гарет Бэйл. У гостей дубль оформил Кристиан Стуани, еще один гол на счету Хуанпе.

Криштиану Роналду в 50-й раз в карьере забил не менее трех мячей в одном матче. Португалец 44 раза забил три гола в матчах за "Реал", пять раз - за сборную, один раз - за английский "Манчестер Юнайтед".