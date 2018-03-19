Стойлов удивился низкому уровню сборной и прокомментировал выбор игроков

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на пресс-конференции объяснил выбор игроков для товарищеских матчей с командами Венгрии и Болгарии, передает корреспондент Vesti.kz.

"Мы начинаем длинную дорогу. Национальной сборной нужно будет поднять уровень. Нынешнее место команды в рейтинге, я думаю, никого не устраивает. Нам нужно изменить стиль игры. Прежде мы играли вторым номером, но в Лиге наций нам нужно играть сбалансировано.

Нас ждут более титулованные соперники, но я жду от своих игроков европейский футбол. Мы постараемся успеть провести четыре-пять игр и сталкиваемся с проблемами в организации игр. Нам нужно поставить все на профессиональный уровень. Сами подумайте... В январе-феврале не было игр, и это говорит об организации процесса. Новый путь принесет нам победы в будущем.

За две недели чемпионата Казахстана мы посмотрели все команды чемпионата. Честно сказать, уровень игроков сборной Казахстана очень низкий. Это непонятно для меня. За два месяца тренировок можно набрать форму. Даже я могу набрать форму. Да, есть проблемы. Люди удивляются, почему так много игроков "Астаны" и "Кайрата".

Игроки "Астаны" доказали свой уровень. "Кайрат" был близок по результатам. В других клубах довольствуются вылетом в первом круге. Нужно проходить дальше, и уровень футбола будет расти. Меня не интересуют, как играют легионеры. Да, три футболиста нам не помогут из-за травм. Я взял молодых игроков, у которых есть европейское будущее. Это бонус для них.

Через семь месяцев нам нужна команда, которая будет биться в Лиге наций. Нам там будет очень сложно. Честно скажу, да, мы из третьей корзины, и мы не фавориты. Но мы попробуем биться за первое место", - сказал Стойлов.

- Вы вызвали трех вратарей - есть ли другие на примете? Плюс, Мокин и Эрич - возрастные.

- Я думаю, что не надо объяснять сколько лет футболисту. Мне нужны игроки, которые могут выполнять серьезные задачи. Эрич, Мокин и Плотников показали, что они могут играть на таком уровне. Другие вратари пока далеки от этого. Я же не дурак и позвал бы, если бы были еще вратари.

Ранее Стойлов обнародовал состав национальной команды, сделав ставку на игроков "Астаны" и "Кайрата".

Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а против Болгарии - 26 марта в венгерском городе Фельчут.