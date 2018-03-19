Крепкий алкоголь подорожал в Казахстане
Согласно Постановлению Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, в 2018 году выросли цены на крепкий алкоголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2018 год в размере 1 900 тенге за литр», - говорится в Постановлении, подписанном Премьером РК.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
19 марта 2018, 09:48
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»
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