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Крепкий алкоголь подорожал в Казахстане

 

Согласно Постановлению Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, в 2018 году выросли цены на крепкий алкоголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2018 год в размере 1 900 тенге за литр», - говорится в Постановлении, подписанном Премьером РК.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

19 марта 2018, 09:48
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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