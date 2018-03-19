Панда, дракон, рыцари: в каких костюмах голосовали в России
18 марта прошли выборы президента.
Избиратели приезжали на участки верхом на коне, наряжались и устраивали шоу, сообщает РБК.
В Пскове местный житель пришел на избирательный участок в историческом костюме стрельца.
Фото: vestnikpskov / «ВКонтакте»
Житель города Северобайкальск, Республика Бурятия, проголосовал на выборах президента России в костюме медведя.
Фото: buryatiya.life / «ВКонтакте»
На участке в Улан-Удэ избиратель пришел в костюме панды.
Фото: sbk_usl / «ВКонтакте»
На избирательном участке № 639 в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области избиратель пришел в костюме, изображающем баллистическую ракету «Сармат».
Фото: lomolenobl.ru
Русские витязи посетили избирательный участок № 517 в Санкт-Петербурге.
Фото: teamnavalny_spb / twitter
Представители Федерации Алтайского края по зимнему плаванию «Белые медведи» в день голосования провели очередную акцию. Спортсмены посетили избирательные участки с голыми торсами и показали традиционное шоу.
Фото: Александр Зеленецкий / ПолитСибРу
Житель Адыгеи Хамид Хаконов прибыл на избирательный участок, где проголосовал одним из первых, в черкеске и верхом на коне.
Фото: admin-koshehabl.ru
На участке №937 в Рязани успешно проголосовал мужчина в костюме дракона.
Фото: Рязанский городской сайт
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