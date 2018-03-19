Панда, дракон, рыцари: в каких костюмах голосовали в России

18 марта прошли выборы президента.

Избиратели приезжали на участки верхом на коне, наряжались и устраивали шоу, сообщает РБК.

В Пскове местный житель пришел на избирательный участок в историческом костюме стрельца.

Фото: vestnikpskov / «ВКонтакте»

Житель города Северобайкальск, Республика Бурятия, проголосовал на выборах президента России в костюме медведя.

Фото: buryatiya.life / «ВКонтакте»

На участке в Улан-Удэ избиратель пришел в костюме панды.

Фото: sbk_usl / «ВКонтакте»

На избирательном участке № 639 в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области избиратель пришел в костюме, изображающем баллистическую ракету «Сармат».

Фото: lomolenobl.ru

Русские витязи посетили избирательный участок № 517 в Санкт-Петербурге.

Фото: teamnavalny_spb / twitter

Представители Федерации Алтайского края по зимнему плаванию «Белые медведи» в день голосования провели очередную акцию. Спортсмены посетили избирательные участки с голыми торсами и показали традиционное шоу.

Фото: Александр Зеленецкий / ПолитСибРу

Житель Адыгеи Хамид Хаконов прибыл на избирательный участок, где проголосовал одним из первых, в черкеске и верхом на коне.

Фото: admin-koshehabl.ru

На участке №937 в Рязани успешно проголосовал мужчина в костюме дракона.

Фото: Рязанский городской сайт

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