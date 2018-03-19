Система «KazSat» принесла доход более 17 млрд. тенге

Большим итогом работы РЦКС стал полный перевод отечественного телевидения в 2017 году на казахстанские спутники связи и вещания.

14 лет назад, 18 марта 2004 года Постановлением Правительства РК было создано акционерное общество «Республиканский центр космической связи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы предприятия, на начало 2018 года загрузка казахстанского спутника связи и вещания «KazSat-2» (был запущен в 2011 году) составила 65%, а «KazSat-3» (был запущен в 2014 году) составила свыше 80 %.

По итогам 2017 года , система «KazSat» обеспечила импортозамещение в размере 12 млрд. тенге за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников и принесла доход более 5 млрд. тенге.

Всего же за период эксплуатации с 2011 года система «KazSat» обеспечила импортозамещение в размере 34 млрд. тенге за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников и принесла доход более 17 млрд. тенге.

Президент АО «РЦКС» Виктор Лефтер, возглавляющий компанию с первого дня создания, сообщил, что к концу 2017 года предприятие вышло на прибыль, то есть обеспечило доходность. Еще одним большим итогом работы РЦКС стал полный перевод отечественного телевидения в 2017 году на казахстанские спутники связи и вещания.

В конце 2023 года завершается срок службы спутника «KazSat-2», поэтому в РЦКС начата работа по его своевременной замене.

С помощью нового спутника «KazSat-2R» будет обеспечена дальнейшая работа действующих сетей спутниковой связи и телевещания работающих через «KazSat-2» (это более 4 000 станций спутниковой связи, 12 операторов связи и ТВ).

Также услугами широкополосного доступа к сети интернет будут обеспечены населенные пункты, не охваченные наземными технологиями связи.

«Реализация этого проекта предусмотрена в государственной программе «Цифровой Казахстан», - подчеркнул В. Лефтер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!