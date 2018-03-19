Назначен и.о. руководителя КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» акимата СКО

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова Андрей Владимирович Калиничев назначен и.о. руководителя КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО».

Андрей Владимирович уроженец Северо-Казахстанской области, родился в 1969 году. Окончил Московский энергетический институт по специальности инженер-теплоэнергетик.

Трудовую деятельность начал в 1995 году машинистом котлов Петропавловского ТЭЦ-2.

С 1996 по 1999 года работал инженером-теплотехником АО «Колос». 1999 году был инженером службы наладки городской коммунальной тепловой сети города Петропавловск.

С 1999 по 2002 годы работал ведущим специалистом теплотехником, начальником службы главного коммерческого диспетчера ТОО «Аксесс Энерго».

С 2003 по 2008 годы был начальником ПТО, помощником директора по развитию бизнес процессов, главным инженером ТОО «Аксесс Энерго-теплотранзит».

С 2008 года по 2013 годы работал главным инженером, исполняющим обязанности директора, директор ТОО «Петропавловские сети».

С 2013 по 2014 годы руководил производственно-техническим департаментом АО «ЦАЭК», г. Петропавловск.

С 2014 по 2015 годы работал директором по развитию ТОО «СПМК-4», г. Петропавловск.

С 2015 года и до настоящего назначения был исполнительным директором ТОО «Энкон Север», г. Петропавловск.