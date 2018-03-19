ERG объявляет об изменениях в менеджменте ряда предприятий

ERG объявляет о кадровых изменениях в руководстве ряда своих предприятий в Казахстане, сообщает erg.kz.

Виктор Вальдемарович Тиль покидает пост Президента АО «ТНК «Казхром», чтобы возглавить Донской горно-обогатительный комбинат (филиал АО «ТНК «Казхром»). Руководство Группы благодарит Виктора Вальдемаровича за многолетнюю добросовестную работу, существенный вклад в развитие предприятия и желает успехов на новом участке работы.

Президентом АО «ТНК «Казхром» назначен Арман Бекетович Есенжулов, ранее возглавлявший АО «Алюминий Казахстана».

Президентом АО «Алюминий Казахстана», основного предприятия алюминиевого дивизиона Группы (ERG), назначен Роман Сергеевич Романов.

В связи с переходом Романова Р.С. в АО «Алюминий Казахстана» исполнять обязанности Президента АО «Казахстанский электролизный завод» будет Андрей Алексеевич Батраченко.

Виктор Вальдемарович Тиль

Виктор Тиль окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум по специальности «Маркшейдерское дело», а также Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». Он посвятил Евразийской Группе более 40 лет. Начинал трудовой путь в 1974 году подземным маркшейдерским рабочим Соколовского шахтопроходческого управления №9 треста «Востокшахтопроходка», затем работал участковым маркшейдером и горным мастером угольного разреза «Шастаки». С 1977 года трудился на Донском ГОКе участковым маркшейдером шахты «Центральная», подземным крепильщиком шахты «Молодежная», позже старшим маркшейдером. В 1986 году назначен сначала инженером шахты «Центральная», затем главным инженером. В 1991-1997 годы работал начальником управления ХСШСУ-6, в 1997-1998 годы - начальником шахты «Молодежная». С 1998 года успешно возглавлял Донской ГОК, а с 2004 года компанию «Казхром».

За самоотверженный труд и выдающиеся организаторские способности Виктор Тиль награжден орденами «Курмет» и «Парасат», медалью «Ерен енбегi yшiн» и золотой медалью Министерства образования РК «Меценат образования-2012», нагрудным знаками «Курмет Кеншi» и знаком «Шахтерская слава», является «Человеком года Актюбинской области» 2008 и 2017 годов, награжден многими Почетными грамотами и дипломами.

За время руководства В. Тиля АО «ТНК «Казхром» проведена огромная работа по внедрению систем менеджмента качества, охраны труда и охраны окружающей среды в соответствии с международными стандартами. Филиалы компании вышли на новые рубежи производственного и социального развития. В 2005 году на Донском ГОКе введен в строй участок по производству хромовых окатышей мощностью 700 тыс. тонн в год. В июле 2009 года Президентом РК Н.А. Назарбаевым в режиме онлайн на комбинате запущена вторая очередь участка по производству обожженных окатышей. На Актюбинском заводе ферросплавов в 2004 году введен в строй новый передовой объект - отсадочный комплекс, который существенно увеличил степень извлечения металла. В 2006 году запущено газоочистное сооружение нового поколения, степень очистки которого составляет 99%. В 2008 году введен в эксплуатацию еще один инновационный проект - вращающаяся печь обжига известняка. В 2014 году на Актюбинском заводе ферросплавов запущен цех №4 проектной мощностью 440 тысяч тонн, не имеющий аналогов в мире по мощности установленного оборудования и применяемых технологий.

На Аксуском заводе ферросплавов в 2010 году запущен передовой агломерационной цех, второй участок контейнерных погрузок, высокопроизводительный комплекс переработки шлаков, начата реализация инновационного, перспективного проекта - реновация шестого цеха, и многое другое.

Арман Бекетович Есенжулов

54-летний Арман Есенжулов окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов», получил квалификационную степень Мастера делового администрирования в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Кандидат технических наук и автор научных разработок, имеет патенты, авторские свидетельства.

А. Есенжулов работает в структуре Евразийской Группы более 30 лет. Начинал трудовой путь плавильщиком на Актюбинском заводе ферросплавов - филиале АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу, в 1986 году, где прошел все ступени профессионального роста до главного инженера предприятия.

В апреле 2006 года был назначен генеральным директором Серовского завода ферросплавов (РФ), входящего на тот момент в Евразийскую Группу. За два года сумел вывести завод из убыточного предприятия в промышленные лидеры Российской Федерации. Реализовал широкомасштабную реконструкцию и модернизацию производства, решил многие социальные вопросы.

В июле 2008 года возглавил Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу. За время его руководства предприятие в условиях мирового финансового кризиса сохранило коллектив, увеличило производственные мощности и вышло в мировые лидеры как по производству ферросплавов, так и по качеству выпускаемой продукции. Расширены рынки сбыта.

В сентябре 2014 года А. Есенжулов был назначен первым вице-президентом АО «Алюминий Казахстана», а в январе 2015 года президентом этого акционерного общества, где вновь подтвердил свои глубокие знания и опыт в металлургии. За это время сумел вывести предприятие из кризиса, повысил рентабельность выпускаемой продукции. Были реализованы проекты по модернизации и поддержанию производственных мощностей.

Арман Есенжулов стал инициатором пересмотра коллективного договора компании, с дополнением ряда значимых пунктов и внедрения новых корпоративных традиций, объединяющих подразделения алюминиевого дивизиона, таких как Спартакиада, празднование Дня металлурга на уровне города. Из числа значимых реализованных социальных проектов можно назвать «Школу мастеров» и реконструкцию дома отдыха «Кристалл».

А. Есенжулов - Лауреат государственной премии РК в области науки, техники и образования, награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», Почетной грамотой Сената Парламента РК, обладатель Знака «Енбек данкы» трех степеней, ведомственного нагрудного знака «Құрметті металлург РК», является депутатом маслихата Павлодарской области.

Роман Сергеевич Романов

42-летний Роман Романов окончил Казахский государственный национальный университет по специальности «Экономика и менеджмент». С 1997 по 2001 годы работал в Национальном государственном банке РК экономистом, затем ведущим экономистом отдела пруденциального регулирования управления банковского надзора №1 департамента банковского надзора, заведующим сектором лицензирования и контроля банковского аудита департамента банковского надзора, начальником отдела надзора за организациями с исключительным видом банковской деятельности управления, надзора за организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций департамента банковского надзора, главным экономистом и главным специалистом-экономистом департамента банковского надзора.

В 2001-2004 годы был консультантом и старшим консультантом отдела аудиторских и бизнес консультационных услуг международной компании «ПрайсуотерхаусКуперс».

Роман Романов в Евразийской Группе более 10 лет. С 2005 года трудился вице-президентом по экономике и финансам, вице-президентом по экономике, финансам и коммерческим вопросам, финансовым директором аппарата управления, первым вице-президентом аппарата управления АО «Казахстанский электролизный завод». С 2015 года назначен президентом этого предприятия.

За время его руководства КЭЗ завершил программу восстановления электролизеров, предприятию удалось увеличить производственную мощность, выпустив в 2017 году рекордные 256 тысяч тонн первичного алюминия. За эти 3 года Казахстанский электролизный завод успешно реализовал программу по увеличению доли местного содержания благодаря использованию прокаленного нефтяного кокса павлодарского производителя.

Роман Романов - обладатель ордена «Құрмет» за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, отраслевого знака «Еңбек Данқы» III степени, медали «Ерен еңбегi үшiн», а также юбилейной медали «20 лет Независимости РК». С 2016 года является депутатом маслихата Павлодарской области.

Андрей Алексеевич Батраченко

44-летний Андрей Батраченко окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум по специальности «Металлургия легких металлов и титанов», а также Павлодарский государственный университет по специальности «Металлургия», затем магистратуру по этой же специальности Инновационного Евразийского университета.

Свой трудовой путь начинал в 1991 году машинистом насосных установок, затем автоклавщиком на Уральском алюминиевом заводе. В 1993-1994 годы работал плавильщиком в АО «Уштобинский опытно-механический завод», в 1994-1996 трудился в АО «Свердловэнерго». С 1996 по 2001 годы был электролизником расплавленных солей ОАО «СУАЛ» филиала Уральского алюминиевого завода. В 2001-2007 годы работал в ТОО «Прогресс-СМ» инженером по охране труда и технике безопасности.

Андрей Батраченко в Евразийской Группе уже более 10 лет. С 2007 года на Казахстанском электролизном заводе работал производственным мастером серии электролиза, мастером анодного хозяйства серии электролиза, старшим мастером серии электролиза, заместителем начальника цеха по технологии цеха электролиза алюминия, начальником производственно-технологического отдела, вице-президентом по производству продукции, с 2016 года до настоящего времени был вице-президентом по производству.

За вклад в развитие отрасли и социально-экономическое положение страны Андрей Батраченко награжден нагрудным отраслевым знаком «Еңбек Данқы» III степени и II степени, знаком «За заслуги перед областью», имеет ведомственные награды.