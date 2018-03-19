Талгат Ешенкулов назначен вице-министром образования и науки РК

Постановлением Правительства РК Ешенкулов Талгат Ильясович назначен вице-министром образования и науки РК временно, на период отпуска по уходу за ребенком Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области.

В 1999 году окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, в 2000 году - университет «Кайнар», в 2010 году - Академию государственного управления при Президенте РК.

Имеет квалификации экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления, доктор (PhD) по направлению государственное и местное управление. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовую деятельность начал в 1997 году в АО «Алма» города Тараз Жамбылской области, занимал различные должности в Управлении юстиции Жамбылской области, Министерстве финансов, Министерстве образования и науки, Верховном Совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном Комитете РК.

До назначения работал заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.