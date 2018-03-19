Отечественные диски впервые установили на авто акима Павлодарской области

Булат Бакауов сдержал свое обещание.

На служебный автомобиль Булата Бакауова установили алюминиевые диски павлодарского производства, передает ИА Рavlodarnews.

Сотрудники сервис-центра, в котором производили монтаж дисков, отметили высокое качество продукции бренда, выпускаемой в Павлодаре. Стоит отметить, что служебный автомобиль Булата Бакауова стал первым в Казахстане, на который установили произведенные на территории специальной экономической зоны «Павлодар» алюминиевые диски.

Напомним, аким Павлодарской области пообещал, что установит колеса, изготовленные в Павлодаре, на служебное авто еще до запуска предприятия.

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