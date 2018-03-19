Валерий Бенберин: Приоритетом прогрессивного развития государства является сплоченность народа

Идея Абаевских чтений среди большого коллектива Медицинского Центра возникла задолго до того, как она воплотилась на сцене.

Медицинский центр Управления Делами Президента провел Абаевские чтения в рамках реализации программы «Рухани жангыру» передает zakon.kz.

«В чем сила, Абай?» Казалось бы, бессмысленный вопрос в пустоту. Но он обязательно ответит. В этом и сила великого творчества, которое способно «говорить» с поколениями вопреки времени, морали и существующей моде. Ведь какими бы они не были, наша природа неизменна: мы по-прежнему ищем себя, ценим, любим, уважаем, осуждаем, терпим, стремимся и надеемся. Об этом спустя века с нами дискутирует великий поэт. Об этом чтения Абая, которого теперь читают со сцены не привычные школьники, а взрослые - сотрудники Медицинского Центра Управления Делами Президента.

О празднике поэзии, музыки и мысли рассказывает его инициатор - руководитель Медицинского Центра Управления Делами Президента Валерий Бенберин:

«В чем сила человека? В крепости характера, в силе духа, в образовании, чтобы ум был, чтобы верные друзья были, чтобы сердце было благородным и милосердным. И сейчас нам не хватает этого. Мы сидим в сотовых, обмениваемся роликами, а духовность нужно воспитывать. Абаевские чтения представляют собой важный этап в совершенствовании личности человека, имеют большое значение в образовании населения Республики Казахстан, в укреплении единства и сплоченности, поскольку одним из приоритетов прогрессивного развития государства является единство и сплоченность народа. А единство осуществляется через духовность. И поэтому мы обратились к великим трудам великого мыслителя, просветителя, философа, писателя, поэта, композитора Абая, чье творчество входит в сокровищницу мировой культуры».

К «первому чтению» сами конкурсанты подошли торжественно-серьезно: белые халаты и строгие костюмы сменили народные казахские платья – Абая читают в традиционном. Так ярче воспринимаются его строки любви и почитания к родной Земле. Впрочем, даже наряд не спасает от обряда волнения: редкие участники покидают сцену, не закончив предложения. Но публика снисходительна, ведь на площадке не чтецы-профессионалы, а любители - Абая. Здесь его поют и пересказывают и заведующие, и подчиненные не только по-казахски, но и по-английски.

«Когда читаешь Абая, проникаешься его слогом и его мыслями, то понимаешь, что в своих произведениях великий Абай высоко превозносил самые лучшие качества человека. Это благородство, это милосердие, это честность, порядочность, он воспевал силу ума, силу образования, силу духа», - делится с нами Валерий Бенберин, предсказуемо большой ценитель творчества Абая.

У Валерия Васильевича с писателем – давний «разговор». Идея Абаевских чтений среди большого коллектива Медицинского Центра возникла задолго до того, как она воплотилась на сцене: в мире умных телефонов и коротких твитов остается не так много места для Великого, того, что помогает нам быть лучше, честнее, человечнее. Потому подобные часы, посвященные Абаю и его творчеству, кажутся особенно ценными.

«Абаевские чтения мы предлагаем и мы будем дальше развивать. Они будут ежегодными. В этом году мы планируем еще съездить на Родину Абая, побывать в этих краях святой земли, привезти землю с родины Абая сюда. И следующие Абаевские чтения уже будут еще более развернутыми, поэтому приглашаю всех в развитие этого важного проекта», - заключил Валерий Бенберин.

Одним из обладателей первого места в конкурсах в этот раз стал коллектив детского сада «Карлыгаш» Медицинского Центра Управления Делами Президента. Впрочем, по словам руководства, эта высокая оценка совсем неудивительна. Сотрудники Детского сада каждый день вносят большой вклад в воспитание уважения и почитания к традиционной казахской культуре, в том числе и к творчеству Абая, среди самых маленьких представителей нашего общества.

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