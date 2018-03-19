В частности, установлено, что Администратор бюджетных программ в течение 2-х рабочих дней после получения утвержденной сводными планами финансирования разбивки по месяцам годовых сумм финансирования бюджетных программ по обязательствам и платежам утверждает планы финансирования администраторов бюджетных программ и индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам. Индивидуальные планы финансирования предоставляются администратором бюджетных программ одновременно по всем подведомственным государственным учреждениям: по республиканскому бюджету в территориальное подразделение казначейства по своему местонахождению электронные образы по формам согласно приложениям 3 и 6 к настоящим Правилам, прикрепленные к реестру по форме согласно приложению 22 к настоящим Правилам, подписанные электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП) руководителя администратора бюджетных программ и руководителя структурного подразделения администратора бюджетных программ, ответственного за составление индивидуального плана финансирования; по государственным органам, осуществляющим разведывательную и контрразведывательную деятельность, обеспечивающим безопасность охраняемых лиц и объектов, а также по государственным учреждениям в области обороны, входящим в перечень сведений, подлежащих засекречиванию, в территориальное подразделение казначейства по своему местонахождению на бумажном и магнитном носителях согласно приложениям 2 и 5 к настоящим Правилам с реестром в 2-х экземплярах, по форме согласно приложению 21 к настоящим Правилам; по местному бюджету - в местный уполномоченный орган по исполнению бюджета на бумажном и магнитном носителях; по бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа - в аппарат акима соответствующей административной территориальной единицы. Планы финансирования администраторов бюджетных программ и индивидуальные планы финансирования утверждаются ответственным секретарем центрального исполнительного органа (должностным лицом, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа), а в случаях отсутствия таковых - руководителем администратора бюджетных программ. В случае отсутствия руководителя администратора бюджетных программ или лица, им уполномоченного, ответственного секретаря центрального исполнительного органа (должностного лица, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа), планы финансирования администраторов бюджетных программ и индивидуальные планы финансирования утверждаются лицами, исполняющими их обязанности в соответствии с приказом. Местный уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 5-и рабочих дней после представления администратором бюджетной программы утвержденных индивидуальных планов финансирования по всем государственным учреждениям производит проверку на соответствие общей суммы всех индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам сумме сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам по каждой бюджетной программе ЕБК РК и по месяцам и представляет в территориальное подразделение казначейства электронные образы сводного плана финансирования по формам согласно приложениям 15, 17 и 19, электронный образ утвержденного плана согласно приложению 23 к настоящим Правилам и индивидуальные планы финансирования по формам согласно приложениям 3 и 6 к настоящим Правилам, прикрепленные к реестру по форме согласно приложению 22 к настоящим Правилам, подписанные ЭЦП руководителя уполномоченного органа по исполнению бюджета и руководителя структурного подразделения уполномоченного органа по исполнению бюджета, ответственного за составление сводных планов. Местный уполномоченный орган по исполнению бюджета обеспечивает соответствие сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам по местному бюджету итоговой сумме расходов всех индивидуальных планов финансирования государственных учреждений, а также их своевременное представление в территориальное подразделение казначейства. Территориальные подразделения казначейства по местонахождению администраторов республиканских бюджетных программ в течение 5-и рабочих дней после представления администраторами республиканских бюджетных программ индивидуальных планов финансирования по всем государственным учреждениям производят проверку на соответствие кодам ЕБК РК, общей суммы всех индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам сумме сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам по каждой программе ЕБК РК, по месяцам, и вводят (загружают) в Интегрированную информационную систему казначейства (далее - ИИСК). Территориальные подразделения казначейства в течение 5-и рабочих дней после представления местными уполномоченными органами по исполнению бюджета индивидуальных планов финансирования по всем государственным учреждениям производят проверку на соответствие кодам ЕБК РК, общей суммы всех индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам сумме сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам по каждой бюджетной программе ЕБК РК, по месяцам, соответствие сводных планов финансирования нижестоящих бюджетов сводным планам финансирования вышестоящего бюджета, сводных планов финансирования города республиканского значения и столицы сводным планам республиканского бюджета по целевым трансфертам и кредитам в нижестоящие бюджеты или из нижестоящих бюджетов в вышестоящие бюджеты, в случае передачи функций государственных органов и вводят (загружают) в ИИСК. При приеме на исполнение ответственные исполнители территориальных подразделений казначейства осуществляют проверку сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам и индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам по местному бюджету на соответствие решениям маслихатов о местных бюджетах на очередной финансовый год, постановлениям местных исполнительных органов о реализации местных бюджетов на очередной финансовый год. При невыполнении установленных требований территориальными подразделениями казначейства индивидуальные планы финансирования отклоняются по ИС «Казначейство - клиент» (далее - ИС «Казначейство-клиент»), государственным органам, осуществляющим разведывательную и контрразведывательную деятельность, обеспечивающим безопасность охраняемых лиц и объектов, а также по государственным учреждениям в области обороны, входящим в перечень сведений, подлежащих засекречиванию - возвращаются, для исправления с указанием причины со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил. Приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации, за исключением абзацев двести тринадцатого, двести четырнадцатого, двести пятнадцатого, двести шестнадцатого, двести семнадцатого, двести восемнадцатого, двести девятнадцатого, двести двадцатого и двести двадцать первого пункта 1 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 1 июля 2020 года.