В январе 2018 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе 2018г. по сравнению с январем 2017г. объем промышленного производства увеличился на 3,4% (в январе 2017г. - на 3%).

Потребительские цены в странах Содружества в январе 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. повысились на 0,8% (в январе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. - на 0,8%), цены производителей промышленной продукции повысились на 0,8% (в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г-на 3,1%).

январь 2018г. к январю 2017г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах) Индексы цен производителей промышленной продукции Индексы потребительских цен Азербайджан 102,0 101,5 100,1 102,4 117,2 105,5 Армения 107,51) 113,9 191,4 107,9 105,2 102,7 Беларусь 104,6 109,7 119,0 109,5 108,4 104,5 Казахстан 104,01) 105,2 100,9 104,3 112,2 106,8 Кыргызстан 102,3 102,7 102,0 103,3 105,2 103,2 Молдова 103,82) 103,41) 137,2 … 101,9 106,5 Россия 101,51) 102,9 102,7 102,8 105,0 102,2 Таджикистан 107,11) 114,8 96,3 101,4 104,7 106,5 Туркменистан 106,51) … … … … 110,44) Узбекистан 105,31) 112,9 … 100,85) … … Украина 101,86) 103,6 89,3 109,6 122,0 114,1 Всего по СНГ 1021) 103,4 101,6 103,4 107,6 105,07) Справочно СНГ: январь 2017г. к январю 2016г. … 103,0 105,5 98,5 117,8 106,87)

1) 2017г. к 2016г.

2) Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г.

3) Декабрь 2016г. к ноябрю 2017г.

4) Декабрь 2017г. к декабрю 2016г.

5) Включая оборот предприятий питания.

6) IV квартал 2017г. к IV кварталу 2016г.

7) Без данных по Узбекистану.

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.