В январе 2018 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе 2018г. по сравнению с январем 2017г. объем промышленного производства увеличился на 3,4% (в январе 2017г. - на 3%).
Потребительские цены в странах Содружества в январе 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. повысились на 0,8% (в январе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. - на 0,8%), цены производителей промышленной продукции повысились на 0,8% (в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г-на 3,1%).
|
январь 2018г. к январю 2017г., в процентах
|
|
Валовой
внутренний
продукт
(в постоянных
ценах)
|
Промышленная
продукция
(в постоянных
ценах)
|
Перевозки грузов
(без трубопроводного
транспорта)
|
Оборот розничной
торговли
(в постоянных
ценах)
|
Индексы цен
производителей
промышленной
продукции
|
Индексы
потребительских
цен
|
Азербайджан
|
102,0
|
101,5
|
100,1
|
102,4
|
117,2
|
105,5
|
Армения
|
107,51)
|
113,9
|
191,4
|
107,9
|
105,2
|
102,7
|
Беларусь
|
104,6
|
109,7
|
119,0
|
109,5
|
108,4
|
104,5
|
Казахстан
|
104,01)
|
105,2
|
100,9
|
104,3
|
112,2
|
106,8
|
Кыргызстан
|
102,3
|
102,7
|
102,0
|
103,3
|
105,2
|
103,2
|
Молдова
|
103,82)
|
103,41)
|
137,2
|
…
|
101,9
|
106,5
|
Россия
|
101,51)
|
102,9
|
102,7
|
102,8
|
105,0
|
102,2
|
Таджикистан
|
107,11)
|
114,8
|
96,3
|
101,4
|
104,7
|
106,5
|
Туркменистан
|
106,51)
|
…
|
…
|
…
|
…
|
110,44)
|
Узбекистан
|
105,31)
|
112,9
|
…
|
100,85)
|
…
|
…
|
Украина
|
101,86)
|
103,6
|
89,3
|
109,6
|
122,0
|
114,1
|
Всего по СНГ
|
1021)
|
103,4
|
101,6
|
103,4
|
107,6
|
105,07)
|
Справочно СНГ:
январь 2017г.
к январю 2016г.
|
…
|
103,0
|
105,5
|
98,5
|
117,8
|
106,87)
1) 2017г. к 2016г.
2) Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г.
3) Декабрь 2016г. к ноябрю 2017г.
4) Декабрь 2017г. к декабрю 2016г.
5) Включая оборот предприятий питания.
6) IV квартал 2017г. к IV кварталу 2016г.
7) Без данных по Узбекистану.
Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.
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