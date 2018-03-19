Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе 2018 года
В январе 2018 года цены на экспортируемые товары повысились на 0,2%, импортируемые - на 0,9%.
|
Изменение цен внешней торговли
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Январь 2018г. к
|
декабрю
2017г.
|
январю
2017г.
|
декабрю
2015г.
|
Экспорт - всего
|
0,2
|
11,9
|
32,9
|
Сырье
|
-0,4
|
13,3
|
37,3
|
Полуфабрикаты
|
1,5
|
10,6
|
29,4
|
Готовые товары
|
0,8
|
2,7
|
14,3
|
Импорт - всего
|
0,9
|
6,9
|
25,4
|
Сырье
|
-0,2
|
7,2
|
23,8
|
Полуфабрикаты
|
0,9
|
10,7
|
27,8
|
Готовые товары
|
1,0
|
6,0
|
24,9
В январе текущего года цены экспортных поставок повысились на железные руды на 12,5%, медь - на 11,6%, марганцевые руды - на 8,2%, уголь - на 5,1%, нефть - на 1,1%, снизились - на цинк на 2,9%, алюминий - на 2,5%, прокат черных металлов - на 1,4%. Увеличение цен отмечено на ячмень на 0,7%, хлопок - на 0,4%, их уменьшение - на пшеницу на 1,1%, шерсть - на 0,5%.
Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,7%, макаронные изделия - на 2,4%, колбасы - на 2%, молочная продукция - на 1,6%, кондитерские изделия - на 1,5%, овощи - на 0,6%, какао подешевел на 2,5%, кофе - на 1,4%, рыба - на 1,2%, чай - на 1%. Цены на табак стали выше на 17,1%, древесину - на 2,1%, текстильные изделия - на 1,9%, обувь - на 1,2%, на шины - ниже на 0,7%.
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
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