 
Новости за сегодня

Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе 2018 года

 

В январе 2018 года цены на экспортируемые товары повысились на 0,2%, импортируемые - на 0,9%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Январь 2018г. к

декабрю

2017г.

январю

2017г.

декабрю

2015г.

Экспорт - всего

0,2

11,9

32,9

 Сырье

-0,4

13,3

37,3

 Полуфабрикаты

1,5

10,6

29,4

 Готовые товары

0,8

2,7

14,3

Импорт - всего

0,9

6,9

25,4

 Сырье

-0,2

7,2

23,8

 Полуфабрикаты

0,9

10,7

27,8

 Готовые товары

1,0

6,0

24,9

 

В январе текущего года цены экспортных поставок повысились на железные руды на 12,5%, медь - на 11,6%, марганцевые руды - на 8,2%, уголь - на 5,1%, нефть - на 1,1%, снизились - на цинк на 2,9%, алюминий - на 2,5%, прокат черных металлов - на 1,4%. Увеличение цен отмечено на ячмень на 0,7%, хлопок - на 0,4%, их уменьшение - на пшеницу на 1,1%, шерсть - на 0,5%.

Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,7%, макаронные изделия - на 2,4%, колбасы - на 2%, молочная продукция - на 1,6%, кондитерские изделия - на 1,5%, овощи - на 0,6%, какао подешевел на 2,5%, кофе - на 1,4%, рыба - на 1,2%, чай - на 1%. Цены на табак стали выше на 17,1%, древесину - на 2,1%, текстильные изделия - на 1,9%, обувь - на 1,2%, на шины - ниже на 0,7%.

 

r14-03-2018-1

 

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

 

19 марта 2018, 10:59
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript