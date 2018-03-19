Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе 2018 года

В январе 2018 года цены на экспортируемые товары повысились на 0,2%, импортируемые - на 0,9%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Январь 2018г. к декабрю 2017г. январю 2017г. декабрю 2015г. Экспорт - всего 0,2 11,9 32,9 Сырье -0,4 13,3 37,3 Полуфабрикаты 1,5 10,6 29,4 Готовые товары 0,8 2,7 14,3 Импорт - всего 0,9 6,9 25,4 Сырье -0,2 7,2 23,8 Полуфабрикаты 0,9 10,7 27,8 Готовые товары 1,0 6,0 24,9

В январе текущего года цены экспортных поставок повысились на железные руды на 12,5%, медь - на 11,6%, марганцевые руды - на 8,2%, уголь - на 5,1%, нефть - на 1,1%, снизились - на цинк на 2,9%, алюминий - на 2,5%, прокат черных металлов - на 1,4%. Увеличение цен отмечено на ячмень на 0,7%, хлопок - на 0,4%, их уменьшение - на пшеницу на 1,1%, шерсть - на 0,5%.

Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,7%, макаронные изделия - на 2,4%, колбасы - на 2%, молочная продукция - на 1,6%, кондитерские изделия - на 1,5%, овощи - на 0,6%, какао подешевел на 2,5%, кофе - на 1,4%, рыба - на 1,2%, чай - на 1%. Цены на табак стали выше на 17,1%, древесину - на 2,1%, текстильные изделия - на 1,9%, обувь - на 1,2%, на шины - ниже на 0,7%.

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.