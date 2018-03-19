О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан в IV квартале 2017 года

По результатам выброчного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) в IV квартале 2017 года составила 2,4%, что на 0,1 п.п. выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется разрыв между уровнем бедности среди городского и сельского населения.

Наибольшее значение уровня бедности в IV квартале 2017 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (4,8%) и Мангистауской областях (3,3%), наименьшее - в городе Астана (0,9%).

Уровень потребительских расходов домашних хозяйств напрямую зависит от их материальной обеспеченности. Расходы домохозяйств в децильном распределении, как и доходы, показывают значительную дифференциацию. Так, в IV квартале 2017 года разница в расходах на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченным населением составила 4,3 раза, на непродовольственные товары - 6,6 раз, а на платные услуги - 8,0 раз.