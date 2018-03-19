О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-феврале 2018 года
Объем розничной торговли в январе-феврале 2018 года составил 1258,2 млрд. тенге или на 4,1% больше, чем в соответствующем периоде 2017г.
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-феврале 2018 года приходится на г. Алматы (32,1%), г. Астану (10,5%), Карагандинскую (9,6%) и Восточно-Казахстанскую (8,2%) области.
19 марта 2018, 11:02
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
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