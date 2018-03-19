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Внесены изменения в Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода
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Аннотация к документу: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 февраля 2018 года № 75 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 июня 2016 года № 559 «Об утверждении Правил и условий выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода» (не введен в действие)
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Установлено, что разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:
1) для первой категории - на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года;
2) для второй и третьей категории - на двенадцать месяцев, с продлением на срок двенадцать месяцев, но не более трех раз;
3) для четвертой категории - на двенадцать месяцев без права продления;
4) для сезонных иностранных работников - до двенадцати месяцев, без права продления.
Форма заявления на выдачу/продление/переоформление разрешений на привлечение иностранной рабочей силы изложена в новой редакции.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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