Установлено, что разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

1) для первой категории - на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года;

2) для второй и третьей категории - на двенадцать месяцев, с продлением на срок двенадцать месяцев, но не более трех раз;

3) для четвертой категории - на двенадцать месяцев без права продления;

4) для сезонных иностранных работников - до двенадцати месяцев, без права продления.

Форма заявления на выдачу/продление/переоформление разрешений на привлечение иностранной рабочей силы изложена в новой редакции.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.