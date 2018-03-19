Аким Атырау озвучил планы по строительству жилья

К строительству жилья по новой ипотечной программе в Атырау будут привлекаться крупные застройщики. Об этом рассказал аким города Серик Шапкенов, на презентации строительства нового жилого комплекса, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как отметил градоначальник в своем выступлении, местные исполнительные органы в Атырау прилагают максимум усилий для того чтобы с каждым годом повышать инвестиционную привлекательность региона, делая ведение бизнеса максимально комфортным.

«Исходя из поручений главы государства, руководство области ставит перед местными исполнительными органами ряд конкретных задач, касающихся привлечения инвестиций и роста субъектов предпринимательства. По этому направлению у нас есть достижения — с каждым годом все больше крупных компаний проявляют интерес к Атырау, отмечая благоприятный инвестиционный климат региона», — сказал Серик Шапкенов.

Также, по его словам, если в 2017 году в Атырау было построено 20 многоэтажных жилых домов на 1020 квартир, то в 2018 году этот показатель планируется увеличить до 38 домов на 3678 квартир.

«Немаловажную часть занимают дома частных застройщиков, квартиры в которых будут реализовываться по программам ипотечного кредитования «Нұрлы жер» и „7−20−25», — отметил аким города».