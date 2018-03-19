Список опасной продукции опубликовали санврачи Казахстана

В ходе мероприятий по контролю за безопасностью и качеством пищевой продукции, территориальными подразделениями Комитета охраны общественного здоровья проведена большая работа по отбору пищевых продуктов и лабораторной экспертизы импортной молочной продукции, а также мяса птицы.

Специалистами проверено порядка 118 крупных супермаркетов и магазинов по всей республике.

Закуплено 1096/ 240 проб, проведено более 45 тысяч исследований, из них 22% оказались несоответствующими требованиям технических регламентов, в том числе 12% по бактериологическим показателям, 21% по физико-химическим показателям (факты фальсификации) и 77 % нарушение маркировки.

Для информирования населения, Комитет размещает на официальном сайте список недобросовестных производителей, чья продукция была завезена и реализована в стране с нарушениями требований показателей безопасности и качества, который будет обновляться по мере проведения мониторинга безопасности продукции на стадии реализации.