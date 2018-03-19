Арсен Алагузов хочет выселить отца из дома

Возбуждено гражданское дело.

Сын бизнесмена Турсенгали Алагузова - Арсен, хочет выселить отца из дома, передает Zakon.kz со ссылкой на судебный кабинет Верховного суда РК.

Судья Бостандыкского районного суда г. Алматы рассмотрела исковое заявление Арсена к отцу о выселении из жилища со всеми проживающими лицами. В определении суда от 7 марта 2018 года уточняется, что исковое заявление соответствует требованиям статьи 148 ГПК РК. Оснований для возврата или отказа в принятии искового заявления не имеется.

"В связи с этим, исковое заявление следует принять к производству суда и возбудить по нему гражданское дело", - говорится в документе.

В определении о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству уточняется, что стороны по делу вызывают в суд 29 марта 2018 года.

Напомним, в прошлом году старшая дочь Турсенгали Алагузова, Амина Алагузова, долгое время защищавшая честь семьи и отца в соцсетях, поменяла не только фамилию, но и отчество и перестала поддерживать отношения с отцом. В некоторых публикациях СМИ сообщается, что дети Турсена Алагузова еще не смирились с тем, что родители развелись и отец женился на продюсере Баян Максат-кызы (Есентаевой).

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