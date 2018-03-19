Тенге укрепился в начале недели
В обменниках доллар покупают/продают за 321,2-322 тенге.
Фото : 19 марта 2018, 11:26
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара - 321,15 тенге. Минимальная стоимость составила 320,65, максимальная - 322,2 тенге. Общий объем торгов - 59,95 миллиона долларов.
В обменниках доллар покупают/продают за 321,2-322 тенге, евро - за 394-396 тенге, рубль - за 5,62-5,66 тенге.
По состоянию на 11:26 по времени Астаны стоимость нефть марки Brent 65,86 доллара за баррель.
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