Полиция и МОН РК разыскивает распространителей фейковой информации

В сети появились клеветнические посты с обвинениями в создании коррупционных схем в деятельности госоргана.

В связи с распространением недостоверной информации, в соответствии с действующим законодательством Комитет науки МОН РК вынужден был обратиться в правоохранительные органы для проверки и принятия мер по указанным нарушениям закона Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

В начале февраля-месяца текущего года после объявления результатов конкурсов на грантовое финансирование научных работ ряд учёных обратились в Национальные научные советы, МОН РК, Комитет науки, другие государственные органы и СМИ с просьбой дать разъяснения по спорным вопросам. Им были даны соответствующие разъяснения.

Вместе с тем на интернет-ресурсе yvision.kz появились посты, которые содержали информацию клеветнического характера, с обвинениями в создании коррупционных схем в деятельности государственного органа. Вся эта ложная информация вышла под фейковыми никами. Также в Комитет науки обратились учёные с информацией о подделке их подписей под распространяемым обращением к Главе государства.

По нашим данным, полиция ищет людей, которые под фейковыми именами распространяли заведомо ложную информацию. К учёным, которые открыто обращались по спорным вопросам, у нас нет никаких претензий. Поэтому у учёных нет повода бояться чего-либо: Комитет науки выступает за открытую, но в то же время конструктивную дискуссию, которая шла в последнее время, в том числе и в СМИ.

Председатель Комитета науки МОН РК Абдрасилов обратился с просьбой всех вести себя корректно и не распространять надуманную информацию в сетях и СМИ, выбирать соответствующие действительности формулировки.

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