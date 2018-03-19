КГА: Увеличена возможность полётов в Индию

С марта 2018 года авиакомпания «Эйр Астана» получила разрешение на эксплуатацию всех имеющихся самолетов между Казахстаном и Индией. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

В комитете отметили, что на протяжении последних лет казахстанский перевозчик сталкивался с ограничениями индийской стороны при эксплуатации определённых типов воздушных судов, то есть «не все самолёты авикомпании могли лететь в Дели даже имея на это техническую возможность», что приводило к снижению эффективности использования существующего парка воздушных судов и задержкам рейсов.

«В результате работы, проведенной Комитетом гражданской авиации с авиационными властями Индии, с марта 2018 года казахстанкому перевозчику предоставлено разрешение на эксплуатацию всех имеющихся самолетов между Казахстаном и Индией, что положительно отразится на пунктуальности рейсов, увеличении частоты полётов, а также на дальнейшем развитии воздушного сообщения между двумя странами», — сообщили в КГА.

Также в комитете подчеркнули, что в перспективе у казахстанских авиакомпаний есть планы по открытию прямых регулярных рейсов в Мумбаи.

В КГА напомнили, что регулярные международные рейсы в Индию выполняются с 2004 года. Пассажиропоток между странами ежегодно растёт и имеет огромный транзитный потенциал, так в июле прошлого года к уже имеющимся полетам из Алматы открыты регулярные рейсы из Астаны в Дели.