Касательно запрещения хранения и реализации алкогольной продукции без наличия приборов идентификации УКМ

Управление государственных доходов по Атырауской обл. напоминает предпринимателям, что в соответствии со статьей 3 Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (далее - Закон), основными задачами государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции являются защита экономических интересов страны и забота о сохранении жизни и здоровья казахстанцев.

Пунктом 3 статьи 9 Закона предусмотрена норма о том, что запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов идентификации учетно-контрольных марок (далее -УКМ).

Положение Закона обязывает тех, кто осуществляет оборот алкогольной продукции, проверять подлинность УКМ с помощью специального портативного прибора, который позволит субъектам рынка самостоятельно проверить подлинность УКМ и тем самым защитить себя от контрафактной продукции, что, в свою очередь, снизит и теневой оборот алкоголя.

Вместе с тем, установление перечня приборов, допущенных к применению, Законом не предусматривается. Субъекты, осуществляющие оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции, вправе самостоятельно выбрать виды приборов, предложенных рынком, при условии, что данные приборы позволяют определять элементы защиты УКМ и (или) считывать информацию с УКМ.