В России с 25 мая для казахстанцев временно введут новые правила регистрации

Казахстанцы, прибывающие на чемпионат мира по футболу, должны зарегистрироваться в течение суток.

В России в нескольких городах с 25 мая для казахстанцев в связи с проведением чемпионата мира по футболу будут действовать особые правила регистрации, передает Zakon.kz со ссылкой на посольство Казахстана в РФ.

«На время проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск будут действовать особые правила регистрации иностранных граждан», - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.

При этом указывается, что граждане Казахстана, прибывающие с 25 мая в упомянутые города, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД РФ (с 25 мая по 25 июля работают в усиленном режиме).

Как отметили в посольстве, данные правила распространяются на иностранных граждан, пребывающих только на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

«Ответственность за регистрацию граждан Казахстана, проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха или иных местах временного пребывания и размещения, несет принимающая сторона (администрация гостиницы, санатория и т. д.)», — говорится в сообщении.

Въезд в остальные города России осуществляется в прежнем порядке - казахстанцы, приезжающие в РФ сроком не более чем на 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации по месту пребывания.

Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые принимает у себя чемпионат такого уровня.Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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