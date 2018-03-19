Наталья Акентьева вошла в совет директоров Bank RBK

Наталья Акентьева вошла в состав совета директоров Bank RBK. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на сообщение KASE.

В 1994 году Наталья Акентьева окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Международные экономические отношения»;

В 1995 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности«Финансы и кредит»

В 2001 году окончила Казахскую государственную юридическую академию по специальности«Юриспруденция».

В разные годы занимала руководящие должности в компаниях финансового и реального секторов, в том числе в государственном Экспортно-импортном банке РК, АО «ABN AMRO Bank Kazakhstan», АО «Казахтелеком».

С марта 2015 года и до 20 февраля работала заместителем председателя правления АО «Altyn Bank».

С 20 февраля 2018 года — председатель правления Bank RBK.