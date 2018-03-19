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Поправка в Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка в форме конвертации в исламский банк и отказа в выдаче разрешения
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 258 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 15 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка в форме конвертации в исламский банк и отказа в выдаче разрешения» (не введено в действие)
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Установлено, что выданное разрешение на конвертацию банка вносится в реестр выданных разрешений на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов), предусмотренный Правилами выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4521.
Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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