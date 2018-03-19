Установлено, что выданное разрешение на конвертацию банка вносится в реестр выданных разрешений на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов), предусмотренный Правилами выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4521.

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.