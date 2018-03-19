Совет директоров акционерного общества: некоторые проблемные вопросы

Алина Москаленко

Юрист ТОО «Omega Stroy Group»

Как известно, совет директоров является органом управления акционерного общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Несмотря на то, что совету директоров посвящено семь достаточно объемных статей Закона об АО, видится необходимым отметить некоторые аспекты деятельности этого органа управления, нуждающиеся в законодательном усовершенствовании, поскольку нынешняя редакция рассматриваемых ниже норм может привести к негативным последствиям для субъектов бизнеса.

Первым проблемным вопросом являются порядок и сроки созыва заседания совета директоров. Так, в соответствии со ст.57 Закона об АО, заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию: 1) любого члена совета директоров; 2) службы внутреннего аудита общества; 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

Из вышеизложенных пунктов 1 и 2 статьи 57 следует, что если член совета директоров или крупный акционер видят необходимость в созыве совета директоров, то они обязаны письменно обратиться к председателю совета директоров с соответствующим требованием.

Далее, пункт 2 рассматриваемой статьи Закона определяет, что в случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

Данная регламентация сроков выполнения обязанностей председателем совета директоров или исполнительным органом по созыву заседания представляется недостаточной.

Предполагается, что текущая редакция устанавливает один общий десятидневный срок для рассмотрения требования о созыве и председателем совета директоров, и исполнительным органом. Нельзя исключить случаи отказа председателя совета директоров в последний десятый день рассмотрения требования о созыве заседания. При этом, инициатору созыва потребуется вновь письменно обращаться с требованием о созыве, но уже в исполнительный орган.

В связи этим остается ряд открытых вопросов:

а) в какой срок инициатору следует повторно обращаться за созывом?

б) какой срок имеется у исполнительного органа на созыв заседания в случае отказа председателя совета директоров в созыве, если законодатель предоставил десять дней и на рассмотрение заявления инициатора председателем совета директоров, и на подачу повторного требования инициатором (в нерегламентированный срок), и на созыв заседания исполнительным органом?

в) как разграничить ответственность за несвоевременный созыв заседания, учитывая вышеизложенное?

Если же предположить, что в рассматриваемом пункте статьи 57 Закона десятидневный срок предоставляется каждому - председателю совета директоров и исполнительному органу - то возникает вопрос об эффективности данной нормы и ее практическом применении, учитывая пункт 4 статьи 57: материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен уставом общества. В таком случае, между датой созыва заседания инициатором и фактическим заседанием может пройти около месяца. Принимая во внимание темпы ведения бизнеса на сегодняшний день, не исключено, что столь продолжительное ожидание созыва заседания может лишить общество актуальности рассматриваемого на заседании вопроса, либо значительно уменьшить коммерческую выгоду от принятия соответствующего решения органа управления.

Представляется, что для эффективного применения Закона об АО акционерными обществами, их должностными лицами, акционерами и иными заинтересованными лицами необходима более детальная регламентация порядка и сроков созыва заседаний совета директоров.

Второй проблемой представляется недостаточно, на наш взгляд, полная и справедливая редакция статьи, посвященной необходимому кворуму независимых директоров.

Так, в соответствии с п.4 п.54 Закона, не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Далее, согласно п.4 ст.55 Закона, досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В силу п.3 ст.54 Закона, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами, а, как известно, акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания (ст.41 Закона).

Данные нормы в вышеуказанных редакциях приводят к тому, что при отставке независимого директора в обществах, где независимые директоры составляют тридцать процентов от состава совета директоров (минимальный порог), необходимый кворум считается нарушенным на следующий день после отставки независимого директора и вплоть до созыва собрания акционеров, на котором будет избран новый независимый директор.

Учитывая, что годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров, который в свою очередь должен пройти процедуры созыва описанную выше в настоящей статье, срок фактического нарушения императивной нормы п.4 ст.54 может составлять до двух месяцев.

Исходя из известной нам информации, на сегодняшний день регулятор практически не применяет к акционерным обществам меры воздействия за вышеуказанные нарушения. По всей видимости, это происходит по той причине, что регулятор придерживается аналогичной позиции о недостаточном регулировании института независимых директоров и понимании «безысходности» вышеизложенных ситуаций. Тем не менее, представляется целесообразным усовершенствовать механизм отставки независимых директоров, либо внести соответствующие изменения в требования о необходимом кворуме в тридцать процентов от общего числа членов совета директоров, предоставив исключение на период досрочного прекращения независимого директора и до избрания его «преемника».

Следующим проблемным вопросом является недостаточное регулирование вопроса о назначении секретаря совета директоров.

В статье 58 Закона закреплены нормы, регулирующие некоторые вопросы деятельности секретаря, в частности: решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров; решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров; секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения. Каких-либо иных упоминаний о секретаре совета директоров и порядке его назначения закон не приводит.

В отличие от секретаря, председателю совета директоров и его назначению посвящена отдельная статья 56 Закона: председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено уставом общества. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом общества. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Во избежание сомнений и «домысливания» норм Закона по аналогии и исходя из его духа, представляется рациональным предусмотреть отдельную норму о порядке избрания секретаря совета директоров и ответить на следующие вопросы:

1) каким голосованием избирается секретарь совета директоров - тайным (как председатель) или открытым?

2) вправе ли совет директоров в любое время переизбрать секретаря (как председателя), либо его полномочия остаются незыблемыми не весь период изначального назначения?

3) кто осуществляет функции секретаря совета директоров в случае его отсутствия?