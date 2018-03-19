Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана отметили Наурыз мейрамы

В соревновании по «қол күресі» первое место выиграли участники из ЦСКА.

В рамках развития спорта Спортивным комитетом – ЦСКА МО РК на базе стадиона «Астана-Арена» среди членов семей военнослужащих структурных подразделений Центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба ВС РК проведены спортивные мероприятия, посвященные весеннему празднику Наурыз мейрамы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Спортивный праздник прошел в стиле казахского национального каллорита. Были проведены спортивные состязания по «асық ату», «қол күресі», «арқан тарту», «қой көтеру» и семейные старты.

Особенностью торжества стало проведение семейной эстафеты «Толағай», в котором лучшей себя проявила команда Управления начальника тыла и вооружения ВС РК. Победителям был вручен сертификат на пятидневный отдых на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА МО РК в Щучинске. Второй стала команда Центра по контролю над вооружением и обеспечением инспекции, и третьей на пьедестал поднялась команда из Управления главнокомандующего Военно-морских сил ВС РК.

В соревновании по «қол күресі» первое место выиграли участники из ЦСКА, по «арқан тарту» сильной оказалась команда Управления начальника тыла и вооружения ВС РК, самым сильным в состязании по «қой көтеру» стал военнослужащий ЦСКА.

«Праздник Наурыз мейрамы всегда сопровождался массовым весельем, в том числе и спортивными состязаниями. В этом году программа празднования была несколько изменена, и направлена главным образом на пропаганду здорового образа жизни и привлечения к занятиям спорта военносулажащих и их семей», - отметил председатель Спортивного комитета – начальник ЦСКА МО РК полковник Расул Мейрманов.

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