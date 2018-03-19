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Учителей освободят от несвойственных им функций

Сегодня оставили только 5 отчетов, которые должны будут сдавать учителя.

Фото : newspile.ru19 марта 2018, 11:54

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам цифровизации сферы образования министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заверил, что будет вестись контроль за тем, чтобы учителя не занимались несвойственными им функциями, передает корреспондент Zakon.kz.

«В более 4 тысячах школ внедрен электронный дневник «Кунделік». Вместе с тем, также электронные дневники есть в 600 школах, ежедневно их используют около 3 тысяч детей. По всем предметам стоит задача в самом отдаленном селе обеспечить доступ к электронному дневнику. В этом направлении работа ведется»», - сказал он.

При этом глава ведомства сообщил, что электронный журнал приравняли к бумажной отчетности.

«Классный журнал при подключении организаций образования к электронной системе и широкополосному интернету заполняется только в электронном формате. И его заполнение в бумажном варианте не допускается. Соответствующий приказ принят», - пояснил Е. Сагадиев.

«Мы утвердили документы, которые должны будут заполнять учителя - это всего 5 документов, если они будут подключены к электронной системе, то есть возможность заполнять их в электронном виде. В будущем во избежание того, чтобы учителя не занимались несвойственными им функциями, эта работа будет всегда на контроле», - подчеркнул министр.

Ксения Давыдова, Астана


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