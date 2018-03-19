Вопрос о вреде гаджетов для зрения школьников подняли в парламенте

Конкретных исследований в системе здравоохранения Казахстана по этому поводу не проводилось никогда.

Министерство здравоохранения будет изучать влияние электронных гаджетов на здоровье школьников, сообщил вице-министр здравоохранения Алексей Цой, передает Sputnik Казахстан.

На правительственном часе в мажилисе депутаты напомнили о том, что внедрение цифровизации в сферу образования предполагает, что в ближайшие годы большинство учебников и наглядных пособий для детей будет в электронной форме. Вместе с тем дети проводят свободное время за гаджетами.

"Нагрузка на глаза и на работоспособность каждого ученика от электронных устройств доказана. Конкретных исследований в системе здравоохранения Казахстана по этому поводу не проводилось. В качестве профилактики есть методики по тренировке глаз, дополнительные упражнения. Но вопрос очень важный, мы над этим будем работать, обязательно организуем рабочую группу и будем исследовать", — сказал Цой.

В свою очередь, вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева заметила, что Минздраву следует идти в ногу со временем или даже опережать другие ведомства в этом вопросе.

"Пока наше министерство образования все внедрит, вы только будете исследовать, и потом постфактум констатировать, как это сказалось на здоровье детей. Вы должны подсказывать нашим министерствам — где, как и что нужно сделать, чтобы, самое главное, мы не навредили детям. Здесь ведь очень важно соблюдать необходимый баланс", — заключила она.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20180319/4967409/vred-gadzhety-zrenie-shkolniki-parlament-kazakhstan.html

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