Образовательные накопительные вклады за март 2018 года

Численность студентов ВУЗов в текущем 2017/18 учебном году составила 496,2 тыс. человек. Это на 4% больше, чем годом ранее. Традиционно, более половины студентов обучаются в ВУЗах Алматы, ЮКО и Астаны.

В Алматы обучаются 131,3 тыс. студентов, что лишь на 0,4% больше, чем за 2016/17 учебный год. Доля от РК за год уменьшилась с 27,4% до 26,5%.

В ЮКО 79,4 тыс. студентов ВУЗов, рост за год - на 11,4%. Доля от РК выросла с 15% до 16%.

Замыкает ТОП-3 Астана, где обучаются в высших учебных заведениях 52,4 тыс. человек, рост за год - на 1,1%. Доля от РК уменьшилась с 10,9% до 10,6%.

Объем оказанных услуг в области высшего образования за 2017 год составил 276,3 млрд тг*, что на 6,4% больше, чем за 2016 год.

Примечательно, что наиболее значительный рост зафиксирован в сегменте услуг, оказанных за счет средств населения - сразу на 11,1%, до 112,6 млрд тг, или 40,8% от всего объема оказанных услуг в области высшего образования.

*согласно оперативным данным

Заранее подготовиться к оплате высшего образования для своего ребенка может помочь Государственная образовательная накопительная система (ГОНС), через АО «Финансовый центр».

Закон Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе» был принят 14 января 2013 года. Любой гражданин Казахстана может открыть на свое имя, либо на имя своего ребенка выгодный депозит сроком от 3 до 20 лет. В дальнейшем его можно использовать на оплату обучения в РК и за рубежом.

На данный момент в программе участвуют 4 банка: Халык Банк, Нурбанк, Цеснабанк, ВТБ.

Срок депозита варьируется от 36 до 60 месяцев, с возможностью пролонгации. Минимальная сумма открытия депозит - 3 МРП (1 МРП - 2405 тг).

Самая высокая годовая эффективная ставка у Нурбанка - 14%, следом идет Цеснабанк - до 13,5%, у Народного Банка - 12,3% и у банка ВТБ - 6,2%.

Также на сумму депозита ежегодно начисляется премия государства в размере 5% годовых и повышенная премия в размере 7% годовых на депозиты детей, отнесенных к приоритетной группе. Премия государства за год не может быть больше, чем 100 МРП. Например, в 2018 году максимальная премия государства составит 242 833 тенге.