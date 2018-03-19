Что Назарбаев говорит о Путине

Он - человек слова.

Как сообщалось ранее, в России прошли выборы президента страны. После обработки 95% бюллетеней, Владимир Путин получил 76,41% голосов, передает Zakon.kz.

Он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 49,9 миллиона граждан, что на 300 тысяч больше, чем в 2004 году.

Известно, что между лидерами Казахстана и России давно завязались дружеские отношения. Так, Нурсултан Назарбаев одним из первых поздравил Путина с победой на выборах.

Глава государства отметил, что убедительная победа на выборах является свидетельством очередной высокой оценки народом России огромного вклада Владимира Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.

По словам президента, под эффективным руководством Путина, Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем.

Назарбаев особо отметил личный вклад Путина в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между странами, которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов.

"При этом я высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет и впредь служить надежным фундаментом успешного диалога Астаны и Москвы по всему спектру нашего многогранного сотрудничества», - добавил он.

Нурсултан Назарбаев также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России – мира и процветания.

Мы решили вспомнить, как Назарбаев ранее отзывался о президенте России.

Так, в начале марта в интервью «Первому каналу» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал главу России Владимира Путина человеком слова.

"Отношения между лидерами государств очень важны. Доверие между лидерами, как правило, приводит к доверию между государствами. Владимир Владимирович Путин в 2000 году стал президентом, и мы с первых дней имеем очень добрые отношения, не буду сегодня скрывать, которые превратились в настоящую дружбу. Я хочу сказать о его человеческих качествах. Смею заявить, что, наверное, я больше всех это знаю. Он - человек слова. Знаете, Никколо Макиавелли в книге «Государь», когда он советует государям, как работать, есть пунктик, что государь имеет право слово данное взять назад, если это в интересах государства и этого лидера. Путин не такой. Если он сказал, говорит обдумав, никогда от этого слова не отходит. Даже если это в тот момент, когда надо выполнять, уже невыгодно. С таким человеком можно работать, человека такого можно уважать", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что Владимир Путин стал президентом России в тяжелое для страны время.

«Вспомним недалекую историю, когда вся Россия фактически развалила вертикаль власти, каждый регион работал сам по себе. Мы, соседи с Россией, видим, что регионы перестали платить налоги центру, каждый назначал себе оклады, бери независимость, сколько хочешь. Шла война на Кавказе, и международная ситуация, и внутренняя экономика была по-настоящему аховая. И вот он же выправил, овладел всем этим, поставил, как бы там ни было, в сложнейших условиях», - подчеркнул Назарбаев.

«Россию игнорировали, не пускали для решения важнейших мировых проблем. Россию никуда задвинуть невозможно, это огромная ядерно-ракетная страна, которая является большим фактором мировой политики. То есть недальновидно было стараться Россию отодвинуть от этого. Путин сейчас поставил Россию на свое место, где она должна быть. Это же надо было принять решение такое, по просьбе правительства Сирии участвовать в этом конфликте. Фактически Россия участвовала в подавлении мирового зла в виде экстремизма, терроризма, который там был», - продолжил президент РК.

Он отметил, что «риски были очень большие, и надо было на это решиться». «В конце концов, это участие было успешным. Вот что такое Путин», - заключил он.

В конце прошлого года глава государства выразил поддержку российскому лидеру Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах.

"2018 год очень важный для России, предстоят выборы президента Российской Федерации. Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И вы это доказали", - заявил Назарбаев в ходе беседы с Путиным.

Он отметил, что российский лидер выводит страну на новый уровень развития. "Я уверен, что народ России сделает правильный выбор. Честно говоря, прямо скажу, Казахстан на вашей стороне. Желаю успехов", - заявил Назарбаев.

Также в прошлом году наши страны праздновали 25-летие установления дипломатических отношений.

Назарбаев поздравил Путина с этой датой и отметил, что "основанное на доверии и взаимопонимании" сотрудничество в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, ООН и других структур "является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой".

"Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года", - отметил он.

Также Назарбаев заявил, что "высоко оценивает добрые и личные отношения", сложившиеся между ним и Путиным.

"При этом важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств", — отметил президент Казахстана.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Казахстаном были установлены 22 октября 1992 года. Их началу предшествовало подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 25 мая 1992 года. В 2011 году Казахстан вступил в Таможенный союз, в результате чего на границе государств был отменен транспортный контроль. В ноябре 2013 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

Не все встречи президентов проходят в официальной атмосфере.

Так, во время визита в Челябинск президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как вместе с российским лидером Владимиром Путиным пил на улицах города пиво.

"С удовольствием приехал. В 2002 году именно здесь (в Челябинске) мы договорились проводить каждый год форумы. По-моему, на улице где-то пиво пили», — сказал президент Казахстана.

Он добавил, что уральский город связан с его металлургической молодостью: "Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время (...). Мы учились, проводили испытания здесь, я с удовольствием приехал в этот грандиозный центр металлургии".

Встреча, о которой вспомнил Нурсултан Назарбаев, произошла в 2005 году. Тогда оба президента вместе с уральским полпредом Петром Латышевым и губернатором Челябинской области Петром Суминым во время прогулки по пешеходной улице Кировка (аналог московского Арбата) зашли в летнее кафе и выпили по кружке пива.

На скамье, где сидели чиновники, сделали памятную табличку. Позднее кафе снесли, а лавку с табличкой перенесли в другое заведение.

Также известно, что Путин и Назарбаев любят вместе кататься на лыжах.

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