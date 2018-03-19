Изменены сроки выдачи разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

Напоминаем, что в целях определения порядка и условий выдачи и (или) продления разрешений устанавливаются следующие категории работников:

1) первая категория - руководители и их заместители;

2) вторая категория - руководители структурных подразделений, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций;

3) третья категория - специалисты, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций;

4) четвертая категория - квалифицированные рабочие, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.

Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 февраля 2018 года № 75 внесены изменения в Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода.

Согласно изменениям, с 27 марта 2018 года, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы для первой категории выдаются сроком:

- на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года.

Тогда как в редакции до внесения изменений разрешения выдавалось на двенадцать месяцев, с продлением ежегодно на срок двенадцать месяцев.

Для второй, третьей, четвертой категорий, а также для сезонных иностранных работников, сроки выдачи разрешения на привлечение иностранной рабочей силы остались без изменений.

Также, для получения разрешения работодатель либо уполномоченное им лицо через информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование» либо в бумажном виде должен представлять в местный исполнительный орган по месту осуществления трудовой деятельности иностранной рабочей силы заявление, форма которого теперь утверждена в новой редакции.