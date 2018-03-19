Шарипова обвинила «Канело» в мухлеже с допингом перед боем с Головкиным

Чемпионка мира по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана прокомментировала положительный результат допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу спортсменки.

“Я абсолютно уверена, что на таком уровне случайностей быть не может. Как профессиональный спортсмен я хорошо предупреждена о том, что можно есть, какие препараты принимать, чтобы случайно не попасться на допинге. Перед боем, во время тренировочного процесса, если я вдруг заболела - я сразу консультируюсь у специалистов Клиники спортивной медицины, где прохожу восстановление. Это также касается всего спортивного питания, которое я принимаю.

А по поводу положительной допинг-пробы “Канело” я думаю, что видимо он где-то мухлевал и этим очень сильно испортил себе репутацию. Теперь если он выиграет, то это не будет настоящей победой. Он поставил себя в такое положение, что в бою с Геннадием Головкиным он уже в любом случае проиграл, потому что если он выиграет, то все скажут, что он выиграл нечестно”, - сказала Фируза Шарипова.

Напомним, ранее стало известно, что допинг-проба Сауля “Канело” Альвареса показала положительный результат. В ней был обнаружен препарат Кленбутерол, который используется для лечения астмы, но из-за дополнительных эффектов спортсмены применяют его как допинг. Он увеличивает выносливость, ускоряет сжигание жира. Благодаря Кленбутеролу спортсмен сохраняет хорошую форму во время сгонки веса.

Реванш Сауля Альвареса с казахстанским чемпионом мира Геннадием Головкиным запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Из-за допингового скандала он может быть отменен, но команда Головкина надеется, что новые допинг-пробы Альвареса окажутся отрицательными и поединок состоится. Официального сообщения о переносе или отмене этой встречи не поступало. Их первый бой проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.