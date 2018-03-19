Алик Шпекбаев проведет интернет-конференцию

Глава агентства расскажет о соблюдении норм служебной этики и повышении качества оказания госуслуг.

Сегодня с 15.00 до 17.00 часов Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции проводит интернет-конференцию на тему: «Превенция коррупции, соблюдение норм служебной этики и повышение качества оказания государственных услуг», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На вопросы пользователей будет отвечать председатель АДГСПК РК Алик Жаткамбаевич Шпекбаев.

Для того, чтобы задать вопрос необходимо зайти на сайт агентства по адресу: kyzmet.gov.kz либо на портал dialog.egov.kz, выбрать раздел «Интернет-конференции» и задать интересующий вопрос.

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