Алик Шпекбаев проведет интернет-конференцию
Глава агентства расскажет о соблюдении норм служебной этики и повышении качества оказания госуслуг.
Фото : liter.kz19 марта 2018, 12:47
Сегодня с 15.00 до 17.00 часов Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции проводит интернет-конференцию на тему: «Превенция коррупции, соблюдение норм служебной этики и повышение качества оказания государственных услуг», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На вопросы пользователей будет отвечать председатель АДГСПК РК Алик Жаткамбаевич Шпекбаев.
Для того, чтобы задать вопрос необходимо зайти на сайт агентства по адресу: kyzmet.gov.kz либо на портал dialog.egov.kz, выбрать раздел «Интернет-конференции» и задать интересующий вопрос.
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