Зачем Верховный муфтий ездил в Павлодар

Главного имама мечети имени Машхура Жусупа забирают в Астану.

Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз встретился с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым в рамках рабочей поездки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на muftyat.kz.

Как сообщил на встрече в областном акимате Серикбай кажы Ораз, главный имам Павлодарской области Нариман кажы, 7 лет возглавлявший мечеть имени Машхура Жусупа, переходит на другую работу - на должность заместителя главного имама Астаны.

По словам Верховного муфтия, это решение принято Духовным управлением мусульман Казахстана.

– Его заменит известный теолог Жолдас кажы, который является местным жителем и знает регион, - отметил муфтий. - Сегодня задача священнослужителей заключается в активной и качественной работе с представителями деструктивных религиозных течений.

В свою очередь аким Павлодарской области Булат Бакауов пообещал оказывать максимальную поддержку представителям духовенства.

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