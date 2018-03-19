Как в Астане получить место в детском саду

В январе 2017 года была запущена система автоматической выдачи направлений в дошкольные организации города.

В Казахстане система распределения очереди в детские сады претерпела ряд существенных изменений. Если родитель не использовал своё приоритетное право и не выбрал детский сад в течение 11 часов, вместо обычных пять дней, то возможность забрать свободное место появляется у всех. Об этом сообщил руководитель Управления образования Астаны Ануар Жангозин в ходе брифинга "Организация учёта и распределение мест в детских садах, согласно нового стандарта оказания государственных услуг", передаёт корреспондент BNews.kz.

В целях обеспечения прозрачности распределения мест в январе 2017 года была запущена система автоматической выдачи направлений в дошкольные организации Астаны, в том числе в частные детские сады, где размещён государственный образовательный заказ. Сегодня услуга доступна родителям в подсистеме www.e.astana.kz с использованием электронной цифровой подписи. На данный момент было выдано более 25 тысяч направлений.

По итогам работы за год был сделан анализ, в ходе которого выявлены недочёты. В новой системе они полностью учтены. Расширен функционал согласно нового стандарта оказания госуслуг.

Очередь на получение направления в детский сад формируется в единую городскую очередь, при этом очередь в определенный детский сад отсутствует. Заявления в очередях располагаются в порядке приоритета по дате постановки на очередь.

Как сообщил Ануар Жангозин, в настоящее время система (www.e.astana.kz – прим. редакции) предоставляет заявителям возможность в онлайн режиме: подать заявление на постановку в очередь, в том числе для льготной категории.

"В настоящее время система www.e.astana.kz даёт возможность заявителям в онлайн режиме подать заявление на постановку в очередь, в том числе для льготной категории и изменять уже подлинные заявления, то есть редактировать контактные данные. Либо отозвать заявление из очереди, получать направление на зачисление государственной и частной дошкольной организацией, частные организации, которые работают по госзаказу", - сказал Жангозин.

По его словам, преимущество данной системы в том, что она функционирует круглосуточно на постоянной основе и осуществляет непрерывный процесс распределения свободных мест среди заявителей. Количество мест для комплектования определяется в соответствии с заявками о наличии свободных мест, поступающих от руководителей дошкольных организаций.

"Преимущество в том, что система работает круглосуточно, не как было раньше, нужно было приходить в Управление образования в определенное время и получать всё на бумажном носителе. Если раньше для льготной категории мы предоставляли на бумажном носителе, потому что у нас не было связи с базой данных, то сейчас мы эту связь осуществили, и льготная категория детей может получать направление автоматически. То есть система сама проверяет принадлежность ребёнка к льготной категории, и если она подтверждается, то автоматически выдаётся направление", - отметил Жангозин.

Как проинформировал руководитель Управления, когда приближается очередь, то родителю высылается оповещение посредством sms и электронную почту.

"Раньше каждому родителю предоставлялось пять дней на то, чтобы получить направление с портала, прийти в дошкольную организацию и зарегистрироваться. Сейчас на это даётся 11 часов, то есть с 9:00 часов утра до 20:00 вечера те люди, которые получают уведомление о том, что их очередь подошла, они в течение 11 часов могут, имея приоритетное право, взять направление. По истечении 11 часов возможность появляется уже у всех, кто стоит в очередь, то есть каждый родитель в независимости от его места в очереди и вне зависимости от его категории имеет возможность выбрать сад и получить туда направление", - подчеркнул спикер.

"Это существенное изменение, которое вызвано в первую очередь тем, что пять дней раньше затягивало процесс выдачи направлений. Нужно было ждать пять дней и практически у нас отпадают все вопросы, когда ребёнок родился и т. д., то есть возможность будет у всех", - добавил Жангозин.

Затем после того, как родитель выбрал детский сад, скачал направление, у него есть пять рабочих дней, чтобы устроиться в дошкольную организацию.

Алгоритм для получения направления по достижению ребёнка двух полных лет:

1. Используя ЭЦП, родитель входит в систему www.e.astana.kz. Заполняются обязательные данные, ИИН ребёнка, и, если он относится к льготной категории граждан, то это указывается. При необходимости прикрепляются соответствующие документы. Обязательно указываются актуальный номер телефона и электронная почта.

2. При получении сообщения у родителя есть время с 9:00 часов до 20:00 вечера для приоритетного выбора дошкольной организации, о чём будет написано в sms-оповещении. После этого времени свободные места в садиках будут доступны для всех, кто стоит в очереди, независимо от номера очереди. Если родитель не успел выбрать в регламентированное время, он всё равно сможет выбрать дошкольную организацию.

3. После того как родитель выбирает нужную организацию, выписывается направление на ребёнка, и в течение пяти рабочих дней он должен будет подойти в указанную дошкольную организацию. Если он по объективным причинам не может подойти в течение пяти рабочих дней, то он может воспользоваться новой функцией продления до 30 календарных дней, и подойти позже, всё это время его бронь в выбранной организации сохраняется.

4. Если родитель в течение пяти рабочих дней после получения направления не прибудет в детский сад, при этом не оформит продление, его направление будет автоматически аннулировано, и будет направлено в стоп-лист на 10 рабочих дней. На время нахождения заявления в стоп-листе, возможность получения направления будет заблокирована. Если заявитель просрочит срок действия выданного направления два раза, то ребёнок будет автоматически снят с очереди. То есть два раза в стоп-листе и при неявке уже в третий раз он снимается с очереди.

5. Очередь будет постоянно уменьшаться по мере зачисления детей в дошкольные организации. Однако она может и увеличиваться. Это связано с постановкой на очередь или снятия с очереди заявителей льготной категории. В системе льготные категории делятся на два типа:

1) Внеочередники (дети военнослужащих). Заявители с данной льготной категорией получают направления вне очереди при наличии вакантных мест в дошкольных организациях.

2) Первоочередники (дети, законные представители которых являются инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями).

Данные категории льгот получают направления в соотношение «один к трём» (один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях).

6. Система снимает с очереди всех детей, достигших семилетнего возраста, а также ребёнок снимается с очереди в случае, если родитель не проявит заинтересованность в получении места в течение года.

7. Система может отказать в зачислении, если возникает вопрос о законности представленных данных.

8. Получение направления в частный детский сад по государственному заказу доступно в случае: если возраст ребёнка составляет три года и старше, если ребёнок стоит в очереди, и имеются свободные места в детском саду. При получении направления в частный детский сад по государственному заказу номер очереди не имеет значения.

9. В мини-центры можно получить направление, если возраст ребёнка составляет четыре года и старше, если ребёнок стоит в очереди, и имеются свободные места (на бесплатной основе).

10. При получении направления в любую дошкольную организацию, в том числе при получении направления в частный детский сад по государственному образовательному заказу, ребёнок автоматически снимается с очереди (при этом заявитель имеет возможность подать заявление на постановку в очередь, если он уже зачислен, и посещает дошкольную организацию). То есть услуга по обеспечению ребёнка дошкольным воспитанием и обучением выдаётся только один раз.

Система начнёт функционировать с 2 апреля текущего года. Планируется провести дни открытых дверей для разъяснительной работы последующие три субботы - 31 марта, 7 и 14 апреля на базе двух Дворцов школьников и школы №61.

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