18 марта наступил один из трех священных месяцев в исламе - Раджаб

В месяц Раджаб запрещены войны, благие дела оцениваются весомее, а совершение грехов получает большее наказание.

Мусульмане стоят на пороге одного из священных месяцев в исламе – месяца Раджаб, а это значит, что до Рамадана осталось всего 2 месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на islam-today.ru.

Раджаб – это время подготовки, время усиленного богослужения и укрепления своего имана.

Раджаб – седьмой месяц исламского календаря, который отчитывается по лунному циклу. «Раджаб» образовано от арабского слова «уважение», «возвеличивание», так как является особым ценным месяцем года. Важными событиями, имевшими место в этом месяце, являются переселение Пророка (мир ему) из Мекки в Иерусалим и вознесение его на небо.

Раджаб является одним из священных месяцев, в которые запрещены войны, благие дела оцениваются весомее, а совершение грехов наказывается большим наказанием.

В этом году начало месяца Раджаб приходится на 18 марта. То есть с заходом солнца 18-го марта мы вступаем в первый день данного месяца.

О достоинстве месяца Раджаб гласят достоверные хадисы Посланника Аллаха (мир ему): «Месяц Раджаб – это великий месяц Всевышнего. Никакой (другой) месяц не сможет сравниться с ним по своему почтению и преимуществам…». «Месяц Раджаб превосходит другие месяцы так же, как Коран превосходит речь людей. Превосходство месяца ша'бан по сравнению с другими месяцами такое же, как мое превосходство по сравнению с другими пророками. А превосходство Рамазана равно превосходству Аллаха по сравнению с Его творениями».

Ночь первой пятницы месяца Раджаб (в этом году эта ночь придется в ночь с 22 на 23 марта) называют ночь Рагаиб. Эта особо ценная ночь, в которую принимаются дуа, совершенные в этот день поклонения принесут множество вознаграждений для верующего. Ночь Рагаиб следует проводить в поклонении, совершая намазы, читая Коран, зикры и принося покаяние.

Несмотря на то, что Раджаб является одним из трех священных месяцев исламского календаря, это не значит, что только в эти периоды времени мы должны усердствовать в поклонении и быть особенно осознанными. Каждый месяц, каждый день, каждый час – он от Аллаха, Его благословение и дар, который мы должны посвящать Ему, не думая о том, что займемся этим и что это возложено на нас только в особенные периоды времени.

Стало быть мусульманину, как и в любое другое время, в месяц Раджаб полагается отдалиться от запретного, совершать как можно больше благого, усердствовать в своем поклонении и разными средствами добиваться довольства Всевышнего Аллаха.

Кроме того, учитывая приближение месяца, главным обязательным поклонением которого станет пост, можно соблюдать добровольный пост в любом количестве и в любые дни (лучше понедельник, четверг).

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