Информатику в РК будут изучать с 1-го класса

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам цифровизации сферы образования министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил, что такой предмет как «Информатика» будет изучаться, начиная с 1-го класса, передает корреспондент Zakon.kz.

«Касательно информатизации среднего образования, в странах ОЭСР основам программирования обучают с 1-го класса. У нас предмет «Информатика» в школе изучается с 5-го класса. А с этого года обучение начнется с 3-го класса. Вместе с тем, будут актуализированы программы 5-11 классов в части пересмотра языков программирования. А языки программирования быстро меняются, мы знаем об этом, поэтому наши дети должны будут обучаться по последним программам новым. Вместе с тем, параллельно активно работаем с экспертами по возможности внедрения обучения с 1-го класса», - сказал он.

По его словам, сейчас разрабатывается проект, далее начнется широкое обсуждение с преподавательским корпусом и общественностью.

«Сейчас уже в более 3000 школах и дворцах школьников введен элективный курс по робототехнике, но нам необходимо довести охват до 100%. Задача на сегодня это оснащать кабинеты робототехники комплектами. В прошлом году за счет средств местных исполнительных органов и вузов куплено около 800 новых полных кабинетов. Эту работу будем продолжать», - пояснил глава ведомства.

Ксения Давыдова