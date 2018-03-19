Могулист Дмитрий Рейхерд завершил сезон на втором месте Кубка мира

В этом сезоне Рейхард на этапах Кубка мира завоевал четыре "серебра" и четыре "бронзы".

Впервые в истории казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд занял второе место в общем зачете Кубка мира в могуле, сообщает Zakon.kz.

Лидером зачета стал олимпийский чемпион из Канады Микаэль Кингсберри. Тройку лучших замкнул японец Икума Хоришимо. Еще один казахстанец Павел Колмаков расположился на 15-м месте.

В этом сезоне Рейхард на этапах Кубка мира завоевал четыре "серебра" и четыре "бронзы".

В женском первенстве рейтинг возглавила француженка Перрин Лаффон, на втором месте расположилась американка Джелин Кауф, замкнула тройку австралийка Британи Кокс. Казахстанка Юлия Галышева стала шестой.