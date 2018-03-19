Могулист Дмитрий Рейхерд завершил сезон на втором месте Кубка мира
19 марта 2018, 14:11
В этом сезоне Рейхард на этапах Кубка мира завоевал четыре "серебра" и четыре "бронзы".
Впервые в истории казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд занял второе место в общем зачете Кубка мира в могуле, сообщает Zakon.kz.
Лидером зачета стал олимпийский чемпион из Канады Микаэль Кингсберри. Тройку лучших замкнул японец Икума Хоришимо. Еще один казахстанец Павел Колмаков расположился на 15-м месте.
В этом сезоне Рейхард на этапах Кубка мира завоевал четыре "серебра" и четыре "бронзы".
В женском первенстве рейтинг возглавила француженка Перрин Лаффон, на втором месте расположилась американка Джелин Кауф, замкнула тройку австралийка Британи Кокс. Казахстанка Юлия Галышева стала шестой.
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